Milinkovic-Savic vuole solo la Juventus: la contropartita alla Lazio

Milinkovic-Savic è sempre più vicino al trasferimento alla Juventus. Continuano a circolare voci sulle trattative con altre squadre in Italia e all’estero, ma la decisione del serbo è definitiva: la Juventus o la conferma alla Lazio. Il calciatore è uno dei pezzi pregiati della sessione estiva e il trasferimento è molto probabile.

Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2024 e la Lazio ha fissato la valutazione a 40 milioni di euro, nettamente inferiori ai 100 milioni richiesti appena un anno fa. Si tratta di un calciatore completo in grado di garantire qualità e quantità, bravissimo nel gioco aereo e nella fase di inserimento.

La contropartita alla Lazio

La richiesta della Lazio è sempre stata considerata eccessiva da parte della Juventus, la svolta è arrivata con l’inserimento di una contropartita. Nelle ultime ore i bianconeri hanno dato l’ok al passaggio in bianconero del centrocampista Nicolò Rovella, prima richiesta nell’elenco della Lazio. La trattativa è pronta ad essere definita per 20 milioni di euro più il cartellino di Rovella.

Tutti soddisfatti, soprattutto il calciatore e l’allenatore Massimiliano Allegri. La Juventus continua a spingere per l’addio di Pogba per risparmiare un ingaggio importante e liberare un posto al serbo. Il francese non è pienamente convinto dell’offerta dall’Arabia Saudita, ma la risposta non è ancora definitiva. L’affare Milinkovic alla Juventus è destinato a concretizzarsi in ogni caso, dopo le cessioni degli esuberi e Giuntoli è già attivo per costruire una squadra forte.