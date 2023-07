In MLS è Messi-mania: data e dettagli sulla presentazione

CalcioWeb

Leo Messi si prepara per una nuova avventura della sua carriera. L’ultima stagione è stata dai due volti, entusiasmante per la vittoria del Mondiale con l’Argentina e deludente con la maglia del Psg. Adesso è pronto per un altro capitolo sportivo. Nella Major League Soccer è Messi-mania.

L’Inter di Miami ha annunciato che il prossimo 16 luglio presenterà ufficialmente il calciatore ex Barcellona sul campo del proprio stadio in Florida. Si tratta di un “antipasto” in vista dell’esordio nel calcio statunitense.

La presentazione rientra nelle operazioni di marketing del club statunitense e l’evento si preannuncia in grande stile: “the Unveil” ovvero “La Presentazione”.