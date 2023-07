Mondiali femminili 2023, le calciatrici più belle: in 2 dalla Serie A | FOTO

CalcioWeb

Al via quest’oggi i Mondiali femminili 2023 che terranno compagnia agli appassionati di calcio femminile fino alla finalissima del 20 agosto prossimo. In Nuova Zelanda si affronteranno le migliori Nazionali per determinare chi sarà la squadra più forte al mondo. Tutte a caccia degli Stati Uniti, squadra campione in carica e anche più titolata con 4 Mondiali in bacheca.

In Nuova Zelanda si potranno ammirare le calciatrici più forti, ma anche alcune delle più belle protagoniste del pallone. Famosissima, per citarne una, la bella Alisha Lehmann, vera e propria icona sexy del calcio internazionale. Nella nostra gallery una raccolta delle calciatrici più belle della competizione nella quale sono presenti anche due protagoniste della nostra Serie A.