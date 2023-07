Mondiali femminili 2023, l’attesa è finita: gironi, calendario e percorso dell’Italia

CalcioWeb

E’ appena iniziato il Mondiale femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda. La partita inaugurale ha regalato subito una sorpresa, la vittoria della Nuova Zelanda contro la Norvegia con il punteggio di 1-0. Il regolamento è estremamente semplice: le squadre partecipanti sono 32, otto gironi da quattro squadre ciascuno. In ogni gruppo passano le prime due, che accederanno direttamente agli ottavi di finale.

Poi la fase ad eliminazione diretta con la finalissima in programma il 20 agosto 2023 in uno degli stadi più importanti e affascinanti del mondo, lo Stadium Australia di Sydney. L’Italia è stata inserita nel Gruppo G contro squadre insidiose come Argentina, Svezia e Sudafrica.

I gironi

GRUPPO A

Nuova Zelanda Norvegia Filippine Svizzera

Il calendario

20 luglio: Nuova Zelanda – Norvegia 1-0

21 luglio: Filippine – Svizzera (7:00)

25 luglio: Nuova Zelanda – Filippine (7:30)

25 luglio: Svizzera – Norvegia (10:00)

30 luglio: Norvegia – Filippine (9:00)

30 luglio: Svizzera – Nuova Zelanda (9:00)

GRUPPO B

Australia Repubblica d’Irlanda Nigeria Canada

Il calendario

20 luglio: Australia – Repubblica d’Irlanda (12:00)

21 luglio: Nigeria – Canada (4:30)

26 luglio: Canada – Repubblica d’Irlanda (14:00)

27 luglio: Australia – Nigeria (12:00)

31 luglio: Repubblica d’Irlanda – Nigeria (12:00)

31 luglio: Canada – Australia (12:00)

GRUPPO C

Spagna Costarica Zambia Giappone

Il calendario

21 luglio: Spagna – Costa Rica (9:30)

22 luglio: Zambia – Giappone (9:00)

26 luglio: Giappone – Costa Rica (7:00)

26 luglio: Spagna – Zambia (9:30)

31 luglio: Giappone – Spagna (9:00)

31 luglio: Costa Rica – Zambia (9:00)

GRUPPO D

Inghilterra Danimarca Cina Haiti

Il calendario

22 luglio: Inghilterra – Haiti (11:30)

22 luglio: Danimarca – Cina (14:00)

28 luglio: Inghilterra – Danimarca (10:30)

28 luglio: Cina – Haiti (13:00)

1 agosto: Cina – Inghilterra (13:00)

1 agosto: Haiti – Danimarca (13:00)

GRUPPO E

Usa Vietnam Olanda Portogallo

Il calendario

22 luglio: Usa – Vietnam (3:00)

23 luglio: Olanda – Portogallo (9:30)

27 luglio: Usa – Olanda (3:00)

27 luglio: Portogallo – Vietnam (9:30)

1 agosto: Vietnam – Olanda (9:00)

1 agosto: Portogallo – Usa (9:00)

GRUPPO F

Francia Giamaica Brasile Panama

Il calendario

23 luglio: Francia – Giamaica (12:00)

24 luglio: Brasile-Panama (13:00)

29 luglio: Francia – Brasile (12:00)

29 luglio: Panama – Giamaica (14:30)

2 agosto: Panama – Francia (12:00)

2 agosto: Giamaica – Brasile (12:00)

GRUPPO G

Svezia Sudafrica ITALIA Argentina

Il calendario

23 luglio: Svezia – Sudafrica (7:00)

24 luglio: ITALIA-Argentina (8:00)

28 luglio: Argentina – Sudafrica (2:00)

29 luglio: Svezia – ITALIA (9:30)

2 agosto: Argentina – Svezia (9:00)

2 agosto: Sudafrica – ITALIA (9:00)

GRUPPO H

Germania Marocco Colombia Corea del Sud

Il calendario

24 luglio: Germania-Marocco (10:30)

25 luglio: Colombia – Corea del Sud (4:00)

30 luglio: Corea del Sud – Marocco (6:30)

30 luglio: Germania – Colombia (11:30)

3 agosto: Marocco – Colombia (12:00)

3 agosto: Corea del Sud – Germania (12:00)

IL TABELLONE

Ottavi di finale: 5 – 8 agosto

Quarti di finale: 11 – 12 agosto

Semifinali: 15 – 16 agosto

Finale terzo posto: 19 agosto

Finale: 20 agosto a Sydney

L’ALBO D’ORO DEL MONDIALE FEMMINILE

1991: USA

1995: NORVEGIA

1999: USA

2003: GERMANIA

2007: GERMANIA

2011: GIAPPONE

2015: USA

2019: USA