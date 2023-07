Bellezze Mondiali: le calciatrici dell’Italia come non le avete mai viste | FOTO

CalcioWeb

Ci siamo quasi. L’Italia è pronta a fare il suo esordio ai Mondiali femminili 2023 contro l’Argentina previsto alle 08:00 italiane di lunedì 24 luglio. Girone ostico quello che attende le ragazze del CT Milena Bertolini con Svezia e Sudafrica a completare un quartetto da non sottovalutare. La speranza è di andare più in fondo possibile all’interno della competizione più importante e prestigiosa del calcio.

E le azzurre hanno tutte le carte in regola per far bene. Il talento, del resto non manca. Siamo abituati a vederle dare l’anima in campo fra giocate di qualità, cuore e grinta. L’azzurro, anche grazie a loro, non è più solo una prerogativa maschile.

Ma come sono le calciatrici dell’Italia fuori dal campo? Nella nostra gallery una serie di scatti in cui traspare la bellezza e la femminilità delle nostre giocatrici in tante declinazioni differenti: dall’eleganza di Laura Giuliani alla grinta di Elena Linari, da una Cristiana Girelli quasi ‘burlesque’ al dolce sorriso di Cecilia Salvai e chi più ne ha più ne metta. Bellezze Mondiali, unite da un sogno e una missione.