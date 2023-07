Mondiali femminili, calci piazzati fatali: pesante sconfitta dell’Italia contro la Svezia

CalcioWeb

Brutto passo falso per l’Italia ai Mondiali femminili di calcio, la Svezia si è dimostrata nettamente superiore e la partita è stata in equilibrio solo nella prima parte del match. La prestazione delle azzurre è stata condizionata da evidenti errori dai calci piazzati, tre gol su quattro sono stati praticamente identici. La squadra di Bertolini si giocherà il passaggio del turno nell’ultima partita della fase a gironi contro il Sudafrica in un vero e proprio scontro per il secondo posto.

La Svezia si schiera con Kosovare Asllani alle spalle di Stina Blackstenius, l’Italia risponde con Bonansea, Beccari e Cantore. Inizio positivo dell’Italia, brava a difendersi e provare a pungere in contropiede. Cantore è pericolosa, dal 30′ in poi la Svezia inizia al alzare il baricentro. Dal 39′ al 45′ la partita svolta: la Svezia sfrutta i calci piazzati e trova tre gol in 6 minuti con Ilestedt, Rolfo e Blackstenius.

Nella ripresa un altro calcio piazzato condanna definitivamente l’Italia: è ancora Ilestedt a siglare il 4-0. L’Italia si gioca le carte Greggi, Cernoia e Giacinti, ma senza grossi risultati. In pieno recupero il 5-0 di Blomqvist. Brutta sconfitta per le azzurre, chiamate ad una reazione nel prossimo match.