Morto Luisito Suarez: fu il regista della ‘Grande Inter’ di Herrera

Mondo del calcio in lutto per la morte di Luis ‘Luisito’ Suarez Miramontes, avvenuta nelle prime ore della mattinata odierna. L’ex calciatore spagnolo si è spento all’età di 88 anni a causa di una malattia. ‘Luisito’ è ricordato in Italia per essere stato una delle colonne portanti della ‘Grande Inter‘.

Chi era Luisito Suarez?

Centrocampista spagnolo dotato di grandi qualità tecniche, si mise in luce con il Barcellona tra il 1954 e il 1961 giocando 176 partite e segnando 80 gol. Vinse due volte la Liga, due volte la Coppa Nazionale, due volte la Coppa delle Fiere. Su insistita richiesta di Helenio Herrera, l’allora presidente dell’Inter Angelo Moratti, sborsò 300 milioni delle vecchie lire per portarlo in nerazzurro da Pallone d’Oro.

Suarez fu il regista della ‘Grande Inter’ del ‘Mago’ Herrera. Con i nerazzurri 333 partite e 55 reti utili a vincere tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Regista elegante e raffinato, era abile nel lanciare i micidiali contropiedisti Jair e Sandro Mazzola con schemi che hanno reso grande l’Inter di quel periodo. Pirlo fu paragonato a lui: “in effetti abbiamo in comune diverse caratteristiche“, dichiarò Luisito.

Appesi gli scarpini al chiodo dopo un triennio passato alla Sampdoria, Luisito Suarez divenne allenatore con minori fortune. Allenò anche l’Inter i tre occasioni: nel 1974-1975, nel 1992 e nel 1995, senza però lasciare il segno.