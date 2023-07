Napoli, Meluso si presenta così: “mai tifato Juventus”

CalcioWeb

Giornata di presentazione in casa Napoli. E’ arrivato il turno di Mauro Meluso, nuovo direttore sportivo e le prime parole non sono state assolutamente banali tra mercato e frase sulla Juventus. “Le mie sensazioni sono particolarmente positive, sono nel club campione d’Italia. Le responsabilità aumentano, ma il calcio è uguale a tutte le latitudini”, le prime parole del ds.

Sul mercato: “Osimhen? Sono appena arrivato, so che se riusciamo a tenerlo è una gran cosa, fa la differenza, ce ne sono pochi come lui, ma sono appena arrivato e valuteremo piano piano con tutti i dirigenti. Tutte le decisioni si prendono insieme. Kim al Bayern Monaco? Da lunedì inizieremo a fare riunioni, ora c’è una voce in più, ma Kim sicuramente andrà sostituito e ci lavoreremo”.

Sui primi contatti con De Laurentiis: “no, non mi ha chiesto per che squadra tifo. Ma non ho mai tifato per la Juve. Ho giocato in A con Lazio e Cremonese, ma non ho un tifo particolare. Tifo per la squadra per la quale lavoro”.

Sul mercato dell’Arabia Saudita: “non c’è interesse sui giocatori del Napoli anche se, ripeto, saremo operativi soprattutto da domani. Ad ora, non ho notizie in questo senso. Lì ci sono potenzialità economiche molto superiori alle nostre, non possiamo competere con offerte da venti milioni netti di stipendio. Tutto questo ha un po’ sballato il mercato anche se, per ora, solo su pochi giocatori”.