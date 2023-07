Napoli, ritardo nel rinnovo di Osimhen: rilancio shock dall’Arabia Saudita

CalcioWeb

Il rinnovo di contratto di Victor Osimhen si fa sempre più vicino, ma per quanto vicino sia, alla fine non arriva. L’agente del bomber nigeriano ha fatto un rapido blitz nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro per ribadire gli estremi della proposta che i partenopei dovrebbero presentare al calciatore: 7 milioni l’anno più bonus individuali e di squadra fino al 2027. E una clausola rescissoria da 130 milioni.

La distanza tra ‘vicino’ e ‘concluso’ riguarda proprio quest’ultimo aspetto. Il Napoli, infatti, sa che nel momento in cui la clausola sarà in vigore, qualsiasi squadra con quella disponibilità economica potrà far suo il calciatore che, secondo Aurelio De Laurentiis, dovrebbe partire per almeno 200 milioni. Una differenza importante fra clausola e richiesta. Difficilmente qualcuno arriverà a tanto, ma il concetto è chiaro: il Napoli vorrebbe vendere il calciatore al proprio prezzo, cifra che replicando anche solo una stagione simile a quella passata, salirebbe in maniera vertiginosa.

Il rilancio dall’Arabia Saudita

Gli arabi dell’Al-Hilal hanno già messo sul piatto 140 milioni, ricevendo un no dagli azzurri. Secondo l’Equipe, sarebbe pronto un rilancio da 150 milioni, una cifra ancor più vicina alle richieste del Napoli che, va detto, fin qui nessuno si è anche solo avvicinato a poter soddisfare. In caso di rinnovo, i partenopei dovrebbero accontentarsi di ‘soli’ 130 milioni, senza rinnovo potrebbero scucirne qualche decina in più a patto che il calciatore venga venduto nella sessione attuale e non arrivi a un anno dalla scadenza rischiando, paradossalmente, di deprezzarsi.