Paura per Donnarumma e la compagna: legati, picchiati e rapinati in casa

CalcioWeb

Notte di terrore per Gianluigi Donnarumma e la sua fidanzata Alessia. La coppia è stata rapinata nella casa in cui vivono a Parigi e la notizia è stata confermata da una fonte vicina alla coppia. Il portiere ex Milan si prepara per l’inizio della prossima stagione con la maglia del Psg con il chiaro obiettivo di raggiungere il massimo risultato tra Ligue 1 e Champions League.

I giornali francesi hanno svelato i dettagli sulla rapina. Donnarumma e la compagna, portati in un ospedale dopo l’aggressione, sono stati legati da “diverse persone” nel loro appartamento nell’ottavo distretto della capitale francese. E’ stata aperta un’indagine per fare luce sulla situazione.