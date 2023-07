Paura per Massimo Mauro: colpito da infarto in vacanza a Catanzaro

CalcioWeb

Momenti di grande paura per Massimo Mauro, ex calciatore e commentatore televisivo. Secondo le ultime notizie l’ex calciatore della Juventus è stato colpito da infarto in Calabria, mentre stava giocando una partita di padel. Il 61enne è stato subito trasportato in ospedale a Catanzaro e non sarebbe in pericolo di vita grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.

“In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora, vengo seguito bene e coccolato”, il messaggio dello stesso Mauro alla Fondazione, che si è fatta portavoce delle sue parole.

Massimo Mauro è un ex calciatore, politico e commentatore sportivo italiano. Nel corso della carriera da calciatore ha indossato le maglie di Catanzaro, Udinese, Juventus, Napoli e della Nazionale Under-21.