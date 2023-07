Paura prima di Milan-Real: l’ex portiere Hislop crolla in diretta | VIDEO

Momenti di grande paura nel pre-partita di Milan-Real Madrid, sfida amichevole di preparazione all’inizio dei rispettivi campionati. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-2 a favore dei Blancos, ma la gara ha fatto registrare anche attimi di panico. Poco prima del fischio d’inizio l’ex portiere Shaka Hislop, oggi commentatore per Espn, ha avuto un malore.

L’uomo è crollato a terra mentre stava parlando con il collega Dan Thomas. Nel video si vede Hislop barcollare prima di crollare. “I medici si stanno prendendo cura di lui anche se è troppo presto per qualsiasi tipo di diagnosi medica”, il messaggio di Thomas dopo l’inizio della partita.

Shaka Hislop è un ex portiere classe 1969. Nel corso della carriera da calciatore ha indossato le maglie di Reading, Newcastle Utd, West Ham Utd, Portsmouth e FC Dallas. Poi ha intrapreso la carriera da commentatore.

