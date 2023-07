Paura ai Mondiali femminili: incendio in albergo e squadra in fuga

CalcioWeb

Momenti di paura ai Mondiali di calcio femminili, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. In attesa dell’esordio di lunedì dell’Italia, si sono registrati attimi di terrore per la Nazionale della Nuova Zelanda. Nel dettaglio la squadra è stata costretta ad allontanarsi dall’albergo a causa di un incendio e le ragazze sono dovute passare dalle uscite di emergenza.

“New Zealand Football può confermare che la squadra e lo staff di Football Ferns sono stati temporaneamente evacuati dal Pullman Hotel, la loro base logistica per la Coppa del Mondo femminile, a causa di un incendio”, sono le dichiarazioni ufficiali della federcalcio neozelandese all’Herald.

Il giorno della partita inaugurale, ad Auckland, c’era stato un grande allarme in città a causa di una sparatoria che ha provocato tre morti e vari feriti.