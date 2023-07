Pedri irriconoscibile: la trasformazione fisica è impressionante | FOTO

CalcioWeb

Pedri, all’anagrafe Pedro González López, è un calciatore del Barcellona considerato uno dei migliori talenti in circolazione. E’ un classe 2002 e ha già dimostrato una qualità tecnica impressionante e una personalità da grandissimo calciatore. Si tratta di un centrocampista centrale, in grado di giocare anche in posizione da trequartista e da mezzala. E’ dotato di eccellenti qualità tecniche, controllo di palla e passaggi precisi e con capacità di muoversi negli spazi stretti.

La prima esperienza della carriera è stata al Las Palmas e il rendimento è stato di altissimo livello. Passa al Barcellona e con il passare del tempo diventa un punto di riferimento dell’allenatore Xavi. E’ già nel giro della Nazionale spagnola.

Il calciatore spagnolo è diventato virale nelle ultime ore per una vera e propria trasformazione fisica. Sui social del club blaugrana non è passata inosservata una foto del 20enne, completamente trasformato dal punto di vista fisico. Si sono registrati tantissimi commenti con riferimento alla crescita muscolare impressionante, in particolare sulle sue braccia. Rispetto alla presentazione del 2020 al Camp Nou il passo in avanti è evidente, il risultato è stato un aumento della massa muscolare di almeno 5 chili.

In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Pedri e della trasformazione fisica.