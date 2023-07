Il Psg svela la maglia da trasferta: doppio indizio di calciomercato | VIDEO

CalcioWeb

L’ultima stagione del Psg non è stata di certo all’altezza, la vittoria della Ligue 1 non può essere considerato un grande obiettivo e i tifosi sono delusi per il percorso in Champions League. Le ambizioni della dirigenza sono comunque importanti e la prossima stagione si preannuncia di alto livello.

Nel frattempo la dirigenza ha presentato la maglia da trasferta in occasione della ‘We run Paris’, la corsa di dieci km organizzata dal club francese: bianca con una fascia centrale effetto prisma, con i colori tradizionali del club.

Ad indossarla anche campioni come Caster Semenya, Ladji Doucouré e Zoumana Camara. La seconda casacca dei campioni è caratterizzata da due colori: il rosso e il blu si fondono nella banda sul petto, creando un netto contrasto con il bianco della maglia stessa. Nella foto presenti Marco Verratti e Kylian Mbappè. Non è da escludere, a questo punto, la conferma dei calciatori.

🆕⬜️✨ Découvrez notre nouveau maillot 𝐀𝐰𝐚𝐲 @nikefootball pour la saison 23/24 lancé à l’occasion de la toute première course WE RUN PARIS – 10KM du @PSG_inside Une tunique blanche audacieuse qui revisite les couleurs traditionnelles du Club ❤️💙#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/cvd2xtKWIB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2023