PSG, sayonara Mbappè? Sparisce dai convocati per il Giappone: cosa sta succedendo

“Sayonara” è il corrispettivo di addio in giapponese, il saluto per chi se ne fa e chissà se e quando ritorna. Potenzialmente mai. Kylian Mbappè è pronto a cambiare aria e a dire adieu al PSG anzi… sayonara. Perchè? In serata la squadra parigina ha diramato la lista dei convocati per la tournèe in Giappone e fra i grandi esclusi è presente proprio il nome di Kylian Mbappè. Un segnale chiaro di quello che sembra essere il futuro a breve termine.

La situazione rinnovo

Mbappè non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il PSG, ma non sta neanche forzando la cessione. E lo ha detto pubblicamente. Un comportamento che mette i parigini in una posizione scomoda. Da un lato, il francese non ha intenzione di accettare le folli proposte del club, dall’altro vuole comunque onorare il suo contratto e portarlo a scadenza tra 1 anno. In questo modo il PSG perderebbe il calciatore a zero. Sullo sfondo il Real Madrid, principale destinazione per un possibile trasferimento del francese, osserva con attenzione l’evolversi della vicenda.

Il contratto che rischia di rompere il calcio

Eppure il PSG sembra pronto a tutto pur di trattenere il fenomeno francese all’ombra della Tour Eiffel. Secondo quanto riportato da “Defense Central”, i parigini sarebbero pronti a offrire al calciatore un contratto che rischia di rompere le già tremolanti dinamiche economiche del calcio. Si parla di un contratto di 10 anni da 100 milioni a stagione, 1000 milioni complessivi, una cifra inimmaginabile. Alla quale Mbappè avrebbe detto “No, grazie”. Che coraggio…