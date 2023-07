Psg, offerta clamorosa dall’Al Hilal per Mbappé | CIFRE e DETTAGLI

CalcioWeb

La rottura tra Kilyan Mbappé e il Psg è ormai definitiva. L’attaccante francese non è stato convocato per la tournée in Giappone e l’addio già in questa sessione di calciomercato è inevitabile. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2024 e la trattativa per il rinnovo è bloccata. Il Psg ha così deciso di mettere il francese sul mercato e il pugno duro è stato concordato con l’allenatore Luis Enrique.

Mbappé è il nome in cima alla lista per l’attacco del Real Madrid, ma nelle ultime ore è arrivata un’offerta clamorosa dall’Arabia Saudita. Il francese è finito nel mirino dell’Al Hilal e l’offerta è faraonica: 300 milioni di euro solo per il cartellino.

Il Psg è pronto a cederlo a cifre sicuramente importanti, ma al momento il calciatore ha bloccato tutto. Mbappé ha già l’accordo con il Real Madrid per trasferirsi in Spagna a parametro zero nell’estate del 2024 e le parti sono in contatto per anticipare i tempi. L’ex Monaco non sembra intenzionato ad accettare il corteggiamento dall’Arabia Saudita, ma non sono comunque da escludere colpi di scena.