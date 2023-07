Psg, l’offerta alla Juventus per Vlahovic: 30 milioni + Donnarumma

CalcioWeb

Si è inserito anche il Psg nella corsa a Dusan Vlahovic. L’ultima stagione del serbo con la maglia della Juventus è stata molto negativa, condizionata dai problemi fisici e dal mancato feeling con l’allenatore Massimiliano Allegri. La conferma del tecnico livornese allontana sempre di più l’ex Fiorentina dai bianconeri e nelle ultime ore è arrivata un’offerta interessante.

Vlahovic è un vecchio obiettivo del Chelsea ed è in corso una doppia trattativa di mercato sull’asse Italia-Inghilterra. I Blues sono intenzionati a puntare tutto su Federico Chiesa e la trattativa con l’attaccante serbo si è raffreddata. Nelle ultime ore si è registrato l’inserimento del Psg e l’offerta è già molto interessante.

L’offerta del Psg alla Juventus per Vlahovic

Il Psg è pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante serbo e la prima offerta è sicuramente interessante. Il club francese ha messo sul piatto circa 30 milioni di euro più il cartellino di Gigio Donnarumma. Il portiere non rientra nei piani del nuovo allenatore Luis Enrique e la cessione è molto probabile.

L’ex Milan è un vecchio pupillo della Juventus e sono in corso valutazioni per il ruolo di portiere. Il polacco Szczesny è in uscita e l’arrivo di un nuovo estremo difensore, da affiancare a Perin, è valutato con attenzione dal club bianconero. La Juventus studia l’offerta del Psg e un nuovo rilancio potrebbe fare la differenza.