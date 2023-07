Il Psg paga la clausola da 50 milioni: arriva l’attaccante per Luis Enrique

CalcioWeb

Il Psg non potrà permettersi nuovi passi falsi. L’ultima stagione del club francese non è stata entusiasmante e la dirigenza ha deciso di affidarsi ad un allenatore in grado di fare la differenza: Luis Enrique. Lo spagnolo è in contatto con la dirigenza per costruire una squadra forte ed è ai dettagli la trattativa per l’arrivo del nuovo attaccante.

In attesa di definire il futuro di Mbappé, il Psg ha quasi chiuso l’arrivo di Ousmane Dembelé, calciatore del Barcellona. Arrivato come sostituto di Neymar, il francese non è riuscito ad imporsi con la maglia blaugrana e la valutazione economica è crollata. Secondo voci provenienti dalla Francia, il club francese avrebbe deciso di pagare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, valida fino al 31 luglio. Dopo quella data la valutazione si alzerà fino a 100 milioni di euro e il Psg ha così deciso di anticipare i tempi e chiudere l’affare entro le prossime ore.

Dembele è un calciatore on grado di giocare soprattutto in posizione esterna e dovrà tornare ai livelli di Rennes e Borussia Dortmund.