Pugno duro della Juventus: 4 calciatori fuori rosa | NOMI e DETTAGLI

E’ pronta a prendere il via la nuova stagione della Juventus e l’obiettivo del club bianconero è quello di riscattare il rendimento deludente in tutte le competizioni. Il percorso in campionato e Champions League non è stato di certo positivo e il tecnico Massimiliano Allegri non potrà permettersi altri passi falsi. Il livornese ha rifiutato la ricca offerta dall’Arabia Saudita con il chiaro obiettivo di riscattarsi.

Le prime mosse sul fronte calciomercato sono state interessanti, in particolar modo l’arrivo di Weah. E’ invece sfumato l’arrivo di Milinkovic-Savic, passato proprio in Arabia Saudita e anche Zaniolo potrebbe prendere la stessa strada. La dirigenza è in contatto per regalare almeno altri quattro innesti di un certo spessore.

Juventus, 4 calciatori fuori rosa

Prima però la Juventus dovrà cedere i calciatori in esubero e sono 4 i calciatori fuori rosa. La notizia di oggi riguarda la rottura con Leonardo Bonucci, il difensore è già in contatto per individuare un’altra squadra in Serie A.

Non rientrano nei piani altri tre calciatori, fuori dal progetto tecnico e chiamati ad un trasferimento entro le prossime settimane. Si tratta di tre centrocampisti: McKennie, Arthur e Zakaria.