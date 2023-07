Pulisic è un calciatore del Milan: cifre, arrivo in Italia e visite mediche

CalcioWeb

Il Milan ha piazzato un grande colpo sul calciomercato: è fatta per l’arrivo in rossonero di Christian Pulisic. Negli ultimi minuti sono stati definiti anche gli ultimi dettagli economici e l’arrivo in Italia è previsto nella giornata di mercoledì. Si tratta del quarto innesto per Stefano Pioli dopo l’addio di Tonali: lo statunitense si aggiunge a Sportiello, Luka Romero e Loftus-Cheek.

L’arrivo di Pulisic a Malpensa è previsto per il 12 luglio, poi le visite mediche e la firma del nuovo contratto. Nelle casse del Chelsea 20 milioni di euro più bonus. Al calciatore un contratto di quattro anni.

Christian Pulisic si candida a diventare un vero e proprio jolly al Milan. Lo statunitense classe 1998 è in grado di ricoprire diversi ruoli dell’attacco, soprattutto da trequartista ed esterno d’attacco. Si tratta di un calciatore rapido, bravo a saltare l’uomo nell’uno contro uno. E’ dotato di una buona visione di gioco ed è un uomo assist. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia del Borussia Dortmund.