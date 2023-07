Real Madrid-Manchester United: Onana in scioltezza e gol pazzesco di Joselu | VIDEO

CalcioWeb

Finalmente il calcio giocato. Continuano a regalare spettacolo le amichevoli internazionali di preparazione ai rispettivi campionati. Nella notte italiana è andata in scena una partita spettacolo tra Real Madrid e Manchester United, due squadre fortissime e in grado di fare la voce grossa nalla prossima stagione.

La sfida si è conclusa sul 2-0 a favore della squadra di Carlo Ancelotti e sono stati tanti i motivi di interesse. I Blancos hanno schierato dal primo minuto Bellingham, in attacco la coppia Rodrygo-Vinicius. In casa Red Devils subito in campo l’ultimo arrivato Onana, in attacco Mount.

Un gol per tempo a favore del Real Madrid, prima con Bellingham e poi con Joselu. In particolar modo non è passato inosservato il gol fantastico dell’attaccante spagnolo, in grado di chiudere la partita con una rovesciata da stropicciarsi gli occhi. Positiva la prestazione dell’ex Inter Onana, chiamato anche a partecipare alla manovra della squadra.

Joselu’s bicycle kick from the stands. 🤯pic.twitter.com/MVnp2OkHsS — Mikael Madridista (@MikaelMadridsta) July 27, 2023