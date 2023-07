Reggina, è fatta: firmata la cessione alla prima proprietà straniera | NOMI e DETTAGLI

CalcioWeb

Arriva la svolta in casa Reggina dal punto di vista societario: il club amaranto non è più nelle mani di Felice Saladini. E’ fatta per il passaggio al fondo inglese Guild Capital del dott. Marco Quaranta che da tempo aveva avviato una trattativa per rilevare la società. Questa notte la firma del preliminare di vendita, che è condizionato all’iscrizione alla serie B.

La Federazione apprezza moltissimo il passaggio ad una nuova proprietà, oltre al pagamento dei debiti con lo Stato che finalmente Saladini ha onorato nel pomeriggio di ieri. Il passaggio di proprietà è avvenuto tramite la mediazione dello studio Tonucci e prevede la cessione del 100% delle quote del club. Si tratta delle prima proprietà straniera della storia della Reggina e aumentano le possibilità di riottenere la Serie B dopo l’iniziale esclusione della Covisoc.

“La proprietà della Reggina 1914 comunica che è stato firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote della società alla Guild Capital, società inglese con esperienza sul mercato italiano. Il closing dell’operazione è previsto nei prossimi giorni”.