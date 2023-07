Roma, 3 innesti e sorpresa in attacco: il nuovo 11 è Special | FOTO

CalcioWeb

La Roma è sicuramente una delle squadre più attive sul fronte calciomercato e i contatti con l’allenatore José Mourinho sono frequenti con l’intenzione di costruire una squadra completa. L’ultima stagione è stata condizionata da tantissimi infortuni e l’allenatore portoghese non ha risparmiato le critiche alla dirigenza per l’organico ridotto all’osso.

La conferma dell’allenatore in giallorosso è stata in dubbio, poi sono arrivate le rassicurazioni sulle mosse di calciomercato. Continuano i contatti per costruire una squadre in grado di lottare in tutte le competizioni, l’intenzione è migliorare il risultato dell’ultima stagione in campionato e Europa. Le prime mosse di calciomercato non sono di certo passate inosservate e l’ultima notizia riguarda il cambio di strategia in attacco.

La nuova Roma di Mourinho

La nuova Roma per la stagione 2023/2024 è quasi pronta. La base di partenza sarà ancora il 3-4-2-1 e il colpo grosso è previsto in attacco. In porta confermato Rui Patricio, autore di una buona stagione e considerato l’estremo difensore titolare. In difesa conferme per Mancini e Smalling, il volto nuovo è Obite Evan N’Dicka, ex Eintracht Francoforte. E’ un difensore completo in grado di garantire qualità e quantità.

Sugli esterni la certezza Spinazzola e il nuovo arrivo Kristensen, ormai ex Leeds. Il danese è in grado di disimpegnarsi bene sulla fascia destra sia in fase di spinta che di copertura. In mezzo al campo la coppia formata da Matic e dall’ex Lione Aouar per un reparto dinamico e con capacità anche in fase di rottura.

Sulla trequarti confermati Pellegrini e Dybala. L’ex Juventus è seguito con insistenza dalla Premier League, anche dal Chelsea, ma le intenzioni del calciatore e della Roma sono chiare: la ‘Joya’ sarà un punto di riferimento dell’11 di Mourinho. La novità principale riguarda la soluzione per la prima punta. Scamacca è sempre valutato con molta attenzione, ma Mourinho avrebbe chiesto l’arrivo di un calciatore con maggiore esperienza e confidenza con il gol. L’identikit porta a Mehdi Taremi, calciatore del Porto e in scadenza nel 2024. La valutazione è 20 milioni di euro.