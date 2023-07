Roma, Mourinho è tornato dalle vacanze: da Morata a Frattesi, da Dybala a… Chiffi | VIDEO

CalcioWeb

Mourinho è tornato dalle vacanze e si prepara per una nuova stagione alla guida della Roma. “Sono pronto per questa nuova stagione. Dal mercato non mi aspetto niente, sono contento di lavorare. Sono uno da lavoro, non da vacanze. Lunedì mattina alle 8 comincio a lavorare”. Sono le dichiarazioni José Mourinho, tecnico della Roma, intercettato a Fiumicino. Insieme a Mourinho c’era anche Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma.

Parlando della situazione di Dybala ha aggiunto: “del suo contratto non so sulla, ma ovviamente parlo con Paulo e con tutti”. Poi continua: “non sono dispiaciuto per Frattesi all’Inter. Chiffi e la squalifica? Mi avevano chiesto di fare le scuse pubbliche”.

“Morata? Parlo solo dei miei giocatori. Non parlo di mercato e parlo solo dei miei”.