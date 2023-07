Roma, presentata la maglia 2023/2024: che spettacolo! FOTO e VIDEO

La Roma si prepara per la prossima stagione e nel frattempo ha presentato la nuova maglia per la stagione 2023/2024. A trent’anni di distanza dall’ultima volta, il brand sportivo a tre strisce torna sulla maglia dell’AS Roma. Ispirata alla divisa della stagione del 1992/93, il nuovo home kit vuole celebrare il passato, con uno sguardo verso il futuro.

La maglia è caratterizzata dal ritorno sul petto a sinistra del “lupetto” disegnato nel 1978 dal designer Piero Gratton, un elemento identificativo e iconico nella storia del Club. La divisa casalinga è rifinita con un dettaglio nel retrocollo che riprende una delle espressioni più iconiche della tifoseria romanista: “Daje Roma Daje”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

From history to the eternal future.

Join the pack 🐺💛❤️#ASRoma | @adidasfootball pic.twitter.com/sv8R5XQ6I8

— AS Roma (@OfficialASRoma) July 6, 2023