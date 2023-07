Salernitana, 95 milioni per ristrutturare l’Arechi: “sarà lo stadio più moderno d’Italia” | FOTO

CalcioWeb

I club italiani continuano a programmare il futuro e la questione degli stadi è sempre più in primo piano. E’ pronto un investimento da 95 milioni di euro dalla Regione Campania per ristrutturare completamente lo stadio Arechi di Salerno. Il progetto di restyling è stato presentato dal governatore Vincenzo De Luca: “avremo uno stadio coperto come in tutte le realtà civili”, ha detto l’ex sindaco di Salerno, spiegando che i lavori andranno avanti “con il triplo turno” e che l’obiettivo è quello di avere pronto “per dicembre 2025 lo stadio più moderno d’Italia”.

“Doteremo la struttura di un impianto fotovoltaico, ci saranno aree hospitality e 18 Sky box. La scelta progettuale, inoltre, è di fare un’unica gradinata, quindi non ci saranno più i due anelli e questo consentirà di migliorare la visibilità. Sarà uno stadio a livello dello Juventus Stadium che potrà ospitare anche eventi e tornei internazionali” e nei locali sottostanti la Curva Sud “sorgerà il museo della Salernitana”.

La capienza resterà di 35mila spettatori con l’idea di realizzare interventi negli angoli per collegare i quattro settori. Non ci saranno demolizioni, ma verrà integrata la struttura esistente. L’ingegnere Cristina Landi ha spiegato che “il nuovo stadio sarà moderno, all’avanguardia e inclusivo, quindi privo di barriere architettoniche. Ci sarà anche una lounge con vista sul mare”.

In attesa che i lavori partano, De Luca ipotizza che la Salernitana possa giocare nell’altro stadio di Salerno, il Vestuti, “carico di storia ma che cade a pezzi”. Questo comporterebbe un ulteriore investimento di 15 milioni da parte della Regione per poterlo provvisoriamente utilizzare, con una capienza di 15.000 spettatori.

La Salernitana anunció el proyecto sobre la renovación del Stadio Arechi: – Costo de unos 95M€.

– Finalizado en diciembre de 2025.

– Mantener capacidad de los 35K espectadores actuales. El alcalde de Salerno afirma que “será el estadio más moderno de toda Italia”. 🏟🇮🇹👀 pic.twitter.com/Eb4U9LMZXo — Mario Reinoso (@MarioReinoso17) July 27, 2023