Scamacca, si sblocca l’affare: indizio di mercato e ritorno in Italia

Gianluca Scamacca è pronto a tornare nel campionato di Serie A. L’ultima stagione dell’attaccante con la maglia del West Ham non è stata all’altezza e l’intenzione è quella di tornare ad ottimi livelli nel massimo torneo italiano. Adesso è arrivato un nuovo indizio sull’immediato addio alla Premier League.

Il calciatore, infatti, non è stato convocato per l’amichevole di oggi ed è fuori dal progetto del club inglese. Scamacca è in trattativa avanzata con la Roma e nelle ultime ore il club giallorosso ha realizzato uno scatto forse decisivo.

E’ sfumato il passaggio al Milan e l’arrivo in rossonero di Okafor ha bloccato l’affare con il West Ham per Scamacca. Anche la pista Juventus è sempre più lontana e per il passaggio alla Roma sembra ormai solo questione di giorni. Le parti sono in contatto per definire gli aspetti economici e la fumata bianca è attesa a stretto giro di posta.