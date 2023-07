Serie A, anticipi e posticipi delle prime 4 giornate: subito in campo il Napoli

CalcioWeb

E’ già altissima l’attesa per l’inizio della nuova stagione in Serie A. Si preannuncia una vera e propria bagarre per la vittoria dello scudetto con il Napoli in grado di confermarsi. Subito dietro Inter e Milan, protagoniste sul calciomercato in entrata e uscita. In grado di lottare per la vetta anche la Juventus di Massimiliano Allegri.

Occhio anche a Lazio e Roma, senza dimenticare l’Atalanta di Gasperini. Poi è bagarre per gli altri posti in Europa e Conference League e per evitare la retrocessione. Nel frattempo sono stati pubblicati anticipi e posticipi delle prime quattro giornate. Inizio con il botto con la trasferta del Napoli contro il Frosinone, in serata Inter-Monza. La sfida della Juve contro l’Udinese è fissata alle 20:45 di domenica.

La terza giornata regala la sfida tra Roma e Milan, appuntamento a venerdì 1 settembre alle 20:45. Sabato 16 settembre alle ore 18 il derby Inter-Milan.