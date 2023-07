Serie A, al via la stagione: raduni e amichevoli squadra per squadra

CalcioWeb

Le squadre del campionato di Serie A iniziano a radunarsi in vista dell’inizio della stagione 2023/2024. Le squadre sono attivissime sul fronte calciomercato con il chiaro obiettivo di anticipare i tempi e non farsi trovare impreparati ai nastri di partenza. Il Napoli di Rudi Garcia è ancora una volta la squadra da battere. Poi subito dietro le milanesi e la Juventus, senza dimenticare le romane e l’Atalanta.

Si preannuncia bagarre anche per le posizioni di Europa e Conference League e per evitare la retrocessione. Si avvicinano amichevoli interessanti, in grado di fornire le prime indicazioni sullo stato di salute delle squadre.

Serie A: raduni e amichevoli squadra per squadra

ATALANTA

Sede del ritiro: Val Seriana

Data: raduno 11 luglio a Zingonia, dal 14 al 22 luglio a Clusone

Amichevoli

16 luglio: Atalanta-Rappresentativa Città di Clusone (Clusone, ore 17)

20 luglio: Atalanta-Rappresentativa Val Seriana (Clusone, ore 17)

22 luglio: Atalanta-Lugano (Clusone, ore 17)

29 luglio: Bournemouth-Atalanta (Vitality Stadium di Bournemouth, ore 16)

5 agosto: Union Berlin-Atalanta (An der Alten Försterei di Berlino, ore 15.30)

BOLOGNA

Sede del ritiro: Rio Pusteria (Alto Adige)

Data: dal 12 al 22 luglio

Amichevoli

16 luglio: Bologna-Rio Pusteria ore 17, Fußballplatz Valles (Bolzano)

22 luglio: Bologna-Palermo ore 18, Stadio Quercia, Rovereto (Trento).

2 agosto Utrecht-Bologna (ore 15 allo Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg, Olanda)

CAGLIARI

Sede del ritiro: Asseminello e Chatillon (Valle d’Aosta)

Data: 10-21 luglio Asseminello, dal 24 luglio – 4 agosto Chatillon

Amichevoli

21 luglio: Olbia-Cagliari (Stadio “Bruno Nespoli” di Olbia)

26 luglio: Cagliari-Roma Primavera (Stadio comunale “Brunod” di Chatillon)

29 luglio: Cagliari-Juventus Next Gen (Stadio comunale “Brunod” di Chatillon)

2 agosto: Cagliari-Como (Stadio comunale “Brunod” di Chatillon)

5 agosto: Brest-Cagliari (Stadio “Francis-Le Blé” di Brest)

EMPOLI

Sede del ritiro: Monteboro, Empoli

Data: raduno il 10 luglio

Amichevoli

14 luglio: Empoli-Castel Fiorentino (Centro sportivo Petroio, ore 18)

20 luglio: Empoli-Certaldo (Centro sportivo Petroio, ore 18)

FIORENTINA

Sede del ritiro: Viola Park

Data: dal 12 luglio

Amichevoli

16 luglio: Fiorentina-Fiorentina Primavera (Viola Park, ore 20)

20 luglio: Fiorentina-Parma (Viola Park, ore 20)

23 luglio: Fiorentina-Catanzaro (Viola Park, ore 20)

26 luglio: Stella Rossa-Fiorentina (Marakana, ore 20)

1 agosto: Grosseto-Fiorentina (stadio Zecchini di Grosseto, ore 20:45)

11 agosto: Fiorentina-Sestri Levante (Viola Park, ore 20)

12 agosto: Fiorentina-Ofi Creta (Viola Park, ore 20)

FROSINONE

Sede del ritiro: Centro Sportivo “Capo i Prati” di Fiuggi

Data: dal 7 al 24 luglio

Amichevoli

15 luglio: Frosinone-Rappr. Città di Mondragone (Stadio “Capo i Prati” Fiuggi, ore 17.30)

19 luglio: Frosinone-Ferentino (Stadio “Capo i Prati” Fiuggi, ore 17.30)

19 luglio: Frosinone-Equipe Lazio (Stadio “Capo i Prati” Fiuggi, ore 17.30)

29 luglio: Frosinone-Salernitana (“Stirpe” di Frosinone, ore 18)

GENOA

Sede del ritiro: Val di Fassa

Data: dal 10 al 25 luglio

Amichevoli

15 luglio: Genoa-Fassa Calcio (Moena, ore 17:30)

18 luglio: Genoa-WSG Tirol (Moena, ore 17:30)

22 luglio: Genoa-Venezia (Moena, ore 17:30)

INTER

Sede del ritiro: Appiano Gentile

Data: Raduno 13 luglio, dal 24 al 1 agosto tournée in Giappone

Amichevoli

27 luglio: Inter-Al Nassr (Yanmar Stadium Nagai di Osaka)

1 agosto: Inter-Psg (National Stadium di Tokyo)

JUVENTUS

Sede del ritiro: Continassa e Usa

Data: raduno il 10 luglio, dal 21 luglio al 3 agosto negli Usa

Amichevoli

23 luglio: Barcellona-Juventus al Levi’s Stadium, Santa Clara, CA, ore 4.30 italiane

28 luglio: Juventus-Milan al Dignity Health Sports Park, Carson, CA, ore 4.30 italiane

3 agosto: Juventus-Real Madrid al Camping World Stadium, Orlando, FL, ore 1.30 italiane

LAZIO

Sede del ritiro: Auronzo di Cadore

Data: dall’11 al 28 luglio

Amichevoli

4 agosto: Aston Villa-Lazio (in Inghilterra)

8 agosto: Barcellona-Lazio (trofeo Gamper in Spagna)

LECCE

Sede del ritiro: Folgaria sull’Alpe Cimbra

Data: dal 16 al 30 luglio

Amichevoli

18 luglio: Lecce-Rappresentativa Alto Adige (Folgaria, ore 17.30)

22 luglio: Lecce-Rovereto (Folgaria, ore 17.30)

26 luglio: Lecce-Padova (Folgaria, ore 17.30)

30 luglio: Cittadella-Lecce (Lavarone, ore 17.30)

MILAN

Sede del ritiro: Milanello e Usa

Data: raduno il 10 luglio, dal 20 luglio tournée negli Usa

Amichevoli

24 luglio: Real Madrid-Milan al Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA, ore 4.00 italiane

28 luglio: Juventus-Milan al Dignity Health Sports Park, Carson, CA, ore 4.30 italiane

2 agosto: Milan-Barcellona all’Allegiant Stadium, Las Vegas, NV, ore 5.00 italiane

MONZA

Sede del ritiro: Pontedilegno-Tonale

Data: dal 10 al 23 luglio

Amichevoli

15 luglio: Monza-Nuova Camunia (ore 17, Campo sportivo di Temu’)

19 luglio: Monza-Real Vicenza (ore 16:30 , Campo sportivo di Temu’)

22 luglio: Monza-Giana Erminio (ore 16:30, Campo sportivo di Temu’)

23 luglio: Monza-Vis Pesaro (ore 16, Campo sportivo di Temu’)

NAPOLI

Sede del ritiro: Dimaro e Castel di Sangro

Data: dal 14 al 25 luglio Dimaro, dal 28 luglio al 12 agosto Castel di Sangro

Amichevoli

20 luglio: Napoli-Anaune Val di Non ore 17 a Dimaro (Tn)

24 luglio: Napoli-Spal ore 17 Dimaro (Tn)

ROMA

Sede del ritiro: Trigoria, dal 22 in Algarve

Data: dal 10 luglio al 2 agosto

Amichevoli

15 luglio: Roma-Boreale

19 luglio: Roma-squadra di Serie B da definire

6 agosto: Tolosa-Roma (a Tolosa alle ore 19.30)

SALERNITANA

Sede del ritiro: Rivisondoli e Fiuggi

Data: dal 10 al 27 luglio Rivisondoli, dal 28 luglio al 6 agosto Fiuggi

Amichevoli

19 luglio: Salernitana-Delfino Curi Pescara a Rivisondoli

23 luglio: Salernitana-Picerno a Rivisondoli

29 luglio: Frosinone-Salernitana (“Stirpe” di Frosinone, ore 18)

SASSUOLO

Sede del ritiro: Vipiteno-Racines (BZ)

Data: 10-27 luglio

Amichevoli

2 agosto: Parma-Sassuolo (stadio Tardini di Parma, ore 20:30)

TORINO

Sede del ritiro: Pinzolo dal 17 al 29 luglio

Data: dal 10 ritrovo al Filadelfia

Amichevoli

22 luglio: Torino-Feralpisalò

28 luglio: Torino-Modena

2 agosto: Lens-Torino (stadio Bollaert-Delelis di Lens, ore 19)

6 agosto: Reims-Torino

UDINESE

Sede del ritiro: dal 9 luglio a Udine

Data: dal 17 luglio al 2 agosto Bad Kleinchircheim (Austria)

Amichevoli

19 luglio: Udinese-Rapp. locale a Bad Kleinchircheim

22 luglio: Udinese-Pafos a Bad Kleinchircheim

25 luglio: Udinese-Lipsia a Bad Kleinchircheim

29 luglio: Udinese-Union Berlino a Bad Kleinchircheim

VERONA

Sede del ritiro: San Martino di Castrozza

Data: dall’11 al 23 luglio

Amichevoli

23 luglio: Verona-Virtus Verona