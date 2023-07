Serie B grandi firme: arriva l’attaccante Mustapha dal Mainz

CalcioWeb

Non solo il calciomercato di Serie A, anche la Serie B entra sempre più nel vivo e sono in arrivo movimenti a sorpresa in un campionato che si preannuncia sempre più scoppiettante e in grado di regalare sorprese per le zone alte e basse della classifica. Le squadre si preparano a radunarsi e le dirigenze sono sempre più attive per costruire squadre all’altezza.

Si preannuncia una bellissima corsa per la lotta promozione con tante squadre in grado di festeggiare la promozione in massima categoria, poi la solita bagarre per i playoff e per evitare la retrocessione.

Calciomercato Serie B, arriva Suliman-Marlon Mustapha

Colpo di altissimo livello nel campionato di Serie B: è fatta per l’arrivo di Suliman-Marlon Mustapha, calciatore austriaco del Mainz. E’ stato raggiunto l’accordo per il trasferimento del calciatore al Como e il calciatore sta già svolgendo le visite mediche.

Suliman-Marlon Mustapha è un calciatore austriaco classe 2001. E’ una classica prima punta, in grado di giocare in posizione esterna, sia a destra che a sinistra. Cresciuto nelle giovanili del Mainz, la prima vera esperienza è stata dell’Admira Wacker M. Poi il ritorno al Mainz e adesso l’arrivo in Italia, al Como.