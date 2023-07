Serie B, è sempre più caos: subito il rischio di una penalizzazione!

CalcioWeb

Un’altra estate bollente per il campionato di Serie B. Le prime due situazioni delicatissime riguardano Reggina e Lecco, escluse inizialmente dalla prossima stagione secondo il verdetto della Covisoc. Nel primo caso il motivo riguarda il solito piano di ristrutturazione del debito ed un mancato pagamento di poco più di 700 mila euro, la seconda la questione relativa allo stadio.

Una situazione ancora delicata è quella che riguarda la Sampdoria, reduce dalla retrocessione nel campionato cadetto e dalla svolta dal punto di vista societario. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il club blucerchiato è stato deferito dalla Procura Federale per il “mancato versamento, entro il termine del 30 maggio scorso di quota parte delle ritenute Irpef (pari a oltre 995 mila euro) e dei contributi Inps (per un importo di un milione 669 mila euro) relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati nel primo trimestre 2023”.

L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato a due membri del CdA attualmente in carica, Gianni Panconi e Alberto Bosco, consigliere delegato e legale del club blucerchiato. La Sampdoria rischia tantissimo per responsabilità diretta e adesso dovrà produrre adeguata documentazione difensiva. Il rischio è di una penalizzazione di 4 punti, ma con la speranza di dimezzare la sanzione. La stagione rischia di iniziare in salita per l’allenatore Andrea Pirlo, chiamato a riportare entusiasmo dopo l’amara retrocessione.