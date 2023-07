Soriano non è più svincolato: l’ex Bologna trova subito squadra

CalcioWeb

Roberto Soriano è ancora un centrocampista in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. E’ andato in scena l’assalto della Sampdoria, ma la categoria è sempre stato un ostacolo. Nelle ultime ore si sono registrati contatti positivi per il passaggio in massima categoria.

L’ultima esperienza al Bologna è stata di ottimo livello, poi la decisione di non rinnovare il contratto. Roberto Soriano è un centrocampista classe 1991. Si è dimostrato un calciatore molto prezioso per le sue qualità di corsa ed inserimento. E’ anche in trequartista abbastanza duttile con capacità anche in zona realizzativa. I moduli a cui si adatta meglio sono il 4-2-3-1 e il 4-4-1-1.

La prima esperienza della carriera è stata all’Empoli e si è dimostrato subito un calciatore preziosissimo per la squadra. Poi le esperienze con le maglie di Sampdoria, Villarreal, Torino e proprio Bologna.

La nuova squadra di Soriano

Soriano si è svincolato dopo l’esperienza al Bologna, ma è subito pronto a rimettersi in gioco. E’ in uno stato avanzato, infatti, la trattativa con la Salernitana. La squadra di Paulo Sousa è chiamata a confermare l’ottima seconda parte della scorsa stagione e nel mirino sono finiti calciatori anche di grande esperienza.

Il club è concentrato anche sulle operazioni in uscita. In particolar sono in corso valutazioni sul futuro di Dia, seguito con insistenza dai maggiori club in Italia, soprattutto Milan e Napoli. La Salernitana ha esercitato il riscatto, ma per una cifra importante potrebbe sacrificare il suo gioiello.