Incredibile svolta nell’affare Lukaku: Inter ‘tradita’, offerta e sgarbo dalla Serie A

L’adagio “non è finita fin quando non è finita” può essere tranquillamente applicato al calciomercato: “una trattativa non è chiusa fin quando non è chiusa“. E la trattativa per riportare Romelu Lukaku all’Inter è ben lontana da considerarsi chiusa. Il calciatore aveva giurato amore ai colori nerazzurri, l’Inter aspettava solo la cessione di Onana (vicino al Manchester United) per fare la propria offerta al Chelsea da 35 milioni +5 di bonus. Tutti d’accordo ma… c’è un ma.

Lukaku non risponde

C’è l’accordo fra i club ma manca l’ok di Lukaku. Nessuno dei due club riesce a contattare il legale dell’attaccante, colui che si occupa di gestire la situazione per il calciatore. Non è da escludere che si stia sondando il terreno per eventuali altre destinazioni rispetto a quella nerazzurra.

L’inserimento della Juventus

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si sarebbe inserita la Juventus sul calciatore. I bianconeri avrebbero offerto 37.5 milioni più 2.5 di bonus. Una trattativa che sarebbe vincolata alla partenza di Dusan Vlahovic e avrebbe una scadenza più lunga, verso i primi giorni di agosto. Il Chelsea preferirebbe chiudere in tempo più brevi. L’Inter, seppur pronta a pareggiare l’offerta, sembra essere rimasta piuttosto amareggiata dalla situazione.