Tifosi in rivolta contro il logo dello Spezia: il motivo | FOTO

CalcioWeb

Lo Spezia è reduce dall’amara retrocessione in Serie B dopo lo spareggio playout contro l’Hellas. La dirigenza prepara la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra forte, nelle ultime ore si è scatenata una rivolta da parte dei tifosi. “Orrendo”, “sembra un simbolo neonazista”, “offende la storia della nostra città”. Il motivo della discussione riguarda il nuovo simbolo dello Spezia Calcio.

In poche ore si sono scetenati una serie di commenti sulla pagina ufficiale dello Spezia Calcio e sui social network ed è scattata anche una raccolta firme, sulla piattaforma change.org, per chiedere alla proprietà di non adottare il nuovo simbolo.

“Non si può calpestare in questo modo un simbolo ultra centenario che ha fatto la storia dello Spezia Calcio” si legge nella petizione. “Abbiamo creato un logo di cui i nostri tifosi possano andare fieri” viene sottolineato nel video di presentazione della società.

Il nuovo logo dello Spezia sembra un po’ troppo, come dire, nazista 😒 pic.twitter.com/1oMXzNy29l — Alessandro Alciato (@AAlciato) July 6, 2023