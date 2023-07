Social in delirio: Andrea Diprè avrebbe rivelato il numero di Allegri | VIDEO

CalcioWeb

La Juventus è pronta a cedere Dusan Vlahovic e a rimpiazzarlo con Romelu Lukaku? È la domanda che tutti i tifosi bianconeri si stanno ponendo negli ultimi giorni dopo che il bomber belga ha tagliato i ponti con l’Inter e la ‘Vecchia Signora’ sembra essersi inserita come controparte nella trattativa con il Chelsea. Una domanda che andrebbe rivolta direttamente anche a mister Max Allegri e che, in realtà, sembra essergli stata fatta per telefono.

Il video su TikTok

Nelle ultime ore è diventato virale il video di Andrea Diprè, noto personaggio social, che sembra chiamare al telefono il mister juventino chiedendogli, con un buffo accento toscano, se è vero che la Juventus compra Lukaku e cede Vlahovic. Dall’altra parte della cornetta, l’interlocutore risponde incredulo, con una voce simile a quella del mister bianconero, chiedendo chi lo abbia chiamato.

Con grande probabilità si tratta di un fake diventato virale su TikTok, ma visto i due soggetti in questione, il filmato ci ha messo davvero poco a fare il giro dei social. Soprattutto per via di un particolare: ruotando il telefono verso la telecamera, Diprè ha mostrato per un attimo il possibile numero di Allegri. Come si nota dai molteplici screen e messaggi su Twitter, in tantissimi hanno provato a scrivere al mister bianconero o al malcapitato destinatario che si sarà ritrovato WhatsApp intasato di messaggi a forti tinte bianconere.

Guarda anche Andrea Diprè chiama Max Allegri in diretta su TikTok