Trajkovski torna in Serie A: il giustiziere dell’Italia lascia l’Arabia Saudita

I club dell’Arabia Saudita continuano a fare la voce grossa sul mercato e tanti calciatori anche di un certo spessore tecnico hanno deciso di cambiare campionato. Poi c’è chi fa il percorso opposto e si prepara a tornare nel campionato di Serie A. E’ il caso di Aleksandar Trajkovski, calciatore macedone con un passato in Italia al Palermo.

Aleksandar Trajkovski è un calciatore macedone classe 1992. E’ un giocatore offensivo, in grado di giocare da esterno d’attacco, da trequarista e da seconda punta, all’occorrenza anche da prima punta. E’ dotato di un gran senso della posizione ed è bravo nei movimenti senza palla. In più riesce a rendersi pericoloso anche con il tiro dalla distanza.

Le prime esperienze dalla carriera sono state con le maglie di Cementarnica 55, Inter Zaprešić, Zulte Waregem e il prestito al Malines. Il definitivo salto di qualità si registra in Italia con la maglia del Palermo. Poi le avventure con Maiorca, Aalborg e Al-Fayha. Protagonista anche con la Nazionale della Macedonia e del gol che ha escluso l’Italia dal Mondiale in Qatar.

Trajkovski torna in Serie A

L’esperienza di Aleksandar Trajkovski in Arabia Saudita è ormai finita. Il calciatore macedone è destinato al ritorno nel campionato di Serie A ed è in trattativa per il passaggio al Genoa di Gilardino.

La dirigenza è attivissima sul fronte calciomercato ed è pronta a costruire una squadra molto competitiva. E’ infatti ai dettagli anche la trattativa per il passaggio al Genoa di Mateo Retegui, nuovo attaccante della Nazionale italiana di Roberto Mancini.