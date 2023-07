Ufficiale, Luis Enrique al Psg: i dettagli del contratto e le prime parole

CalcioWeb

Adesso è ufficiale: Luis Enrique è il nuovo allenatore del Psg, come confermato direttamente dal club francese. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Luis Enrique è stato nominato nuovo allenatore della sua prima squadra, con il manager spagnolo che ha firmato un contratto biennale”.

Luis Enrique Martínez Garcia, 53 anni, si unisce al Paris Saint-Germain con una solida lista di onori e una magnifica reputazione internazionale alle spalle. Dopo aver iniziato la sua carriera da giocatore allo Sporting Gijón (1989-1992) e averla proseguita al Real Madrid (1992-1996), l’ex giocatore ha chiuso la carriera al Barcellona.

Quattro anni dopo il ritorno in baugrana come allenatore, iniziando con la squadra “B” del Barcellona (2008-2011) prima di passare all’AS Roma (2011-2012) in quello che è stato il suo primo periodo all’estero. Dopo un periodo al Celta Vigo nel 2013-14, lo spagnolo è tornato al Barça nel 2014, dove ha raccolto i suoi primi titoli come manager. Durante la stagione 2014-2015, ha realizzato un notevole e storico triplete, vincendo la UEFA Champions League, La Liga e Copa del Rey, che sono stati completati pochi mesi dopo da una Supercopa de España e una Coppa del Mondo per club FIFA. Il tempo di Enrique al Barcellona è finito nel 2017, ma non prima di aver aggiunto un altro campionato spagnolo e altre due Copas del Rey al suo curriculum.

Enrique ha poi assunto la guida della squadra nazionale spagnola da luglio 2018 a giugno 2019, seguita da un secondo periodo da novembre 2019 a dicembre 2022. Con La Roja, ha raggiunto le semifinali di EURO 2020 e la finale di UEFA Nations League nel 2021.

Inoltre, l’allenatore spagnolo ha portato a casa tutta una serie di premi individuali nella sua carriera, tra cui il premio FIFA World Coach of the Year nel 2015.

“Sono felice di unirmi a Parigi per vivere una nuova esperienza”, ha detto Luis Enrique. “È così emozionante incontrare nuove persone, vivere in questa città, imparare una nuova lingua e, soprattutto, gestire il PSG.”