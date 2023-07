Ufficiale, Onana allo United: colpo di scena per il sostituto all’Inter

CalcioWeb

Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata: Onana è un nuovo calciatore del Manchester United. “Unirmi al Manchester United è un onore incredibile e ho lavorato duramente per tutta la vita per arrivare a questo momento, superando molti ostacoli lungo la strada. Uscire all’Old Trafford per difendere la nostra porta e contribuire alla squadra sarà un’altra fantastica esperienza. Questo è l’inizio di un nuovo viaggio per me, con nuovi compagni di squadra e nuove ambizioni per cui lottare.

Il Manchester United ha una lunga storia di portieri incredibili e ora darò tutto per creare la mia eredità nei prossimi anni. Sono entusiasta dell’opportunità di lavorare di nuovo con Erik ten Hag e non vedo l’ora di fare la mia parte nel successo che so che è determinato a raggiungere in questa grande squadra di calcio”, le parole del portiere.

Poi l’addio all’Inter: “non avrei mai immaginato che un addio sarebbe stato così duro. Un anno fa sono diventato Nerazzurro, in tanti mi dicevano che questo club e questa città avevano qualcosa di speciale. Ora posso confermarlo.

Nei miei primi giorni da Nerazzurro ho capito che questa è una famiglia, che essere dell’Inter è davvero un modo di comprendere e vivere la vita. Mi sono innamorato di San Siro, della curva e della città. Adesso è il momento di affrontare un nuovo viaggio, a Manchester. Lo faccio con grande entusiasmo, ma sapendo che mi mancherai, Inter.

Provo eterna gratitudine per tutti gli interisti. Rendono fantastico questo club. Magari un giorno le nostre strade si incroceranno di nuovo, ma ora è il momento di affrontare nuove sfide e tifare a distanza. I giocatori vanno e vengono, ma la società resta sempre e l’Inter è al di sopra di tutto e di tutti”.

Il sostituto

Si è arenato l’assalto del Bayern Monaco a Georgi Mamardashvili: la trattativa con l’estremo difensore non è andata a buon fine. Secondo notizie dall’estero la notizia potrebbe condizionare anche la trattativa con l’Inter per Yann Sommer.

Secondo il giornalista Florian Plettenberg l’affare sarebbe congelato. In più è stata smentita la presenza nel contratto di una clausola rescissoria.