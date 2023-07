Ufficiale, Giuntoli alla Juventus: il comunicato dei bianconeri

CalcioWeb

Adesso è ufficiale: Cristiano Giuntoli entra a far parte della Juventus. “Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristiano Giuntoli ha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Ora Giuntoli è con noi”, il comunicato sul sito dei bianconeri.

Eclettico, innovativo e competente. Questi sono solo alcuni degli aggettivi per descrivere il profilo di Cristiano Giuntoli, fresco direttore sportivo della Juventus. Abituato a lavorare dietro le quinte, il nuovo dirigente bianconero ha saputo affermarsi negli anni grazie a scelte di mercato precise, agendo con successo anche fuori dall’ordinario.

Nato a Firenze, Cristiano Giuntoli ha intrapreso la carriera da calciatore militando sui campi di Serie C e D, nelle fila di Prato, Colligiana, Latina e poi Imperia, Savona e Sanremese. Appese le scarpe al chiodo, all’età di 36 anni comincia a muovere i primi passi come dirigente sportivo: la prima esperienza la vive a La Spezia, dopodichè passa al Carpi ricoprendo il ruolo di vice DS; dopo pochi mesi (a ottobre 2009) viene promosso a direttore sportivo dal patron del club, Stefano Bonacini. La mossa del Carpi si rivela azzeccatissima e nel giro di cinque stagioni la società centra ben quattro promozioni, passando dalla serie D alla storica prima volta in serie A. Grande merito di questo progetto va dato sicuramente a Cristiano Giuntoli, protagonista di scelte fuori dal comune che hanno contribuito all’accelerazione del processo di crescita dei carpigiani. Il sodalizio tra il nuovo direttore sportivo bianconero e il Carpi si chiude con 6 stagioni ricche di ottimi risultati, il passaggio al Napoli è la certificazione della parentesi fruttuosa in terra emiliana.

L’affermazione ai vertici del calcio italiano non si fa attendere. Cristiano Giuntoli continua la sua scalata, confermando la bontà del lavoro svolto anche in un contesto totalmente diverso. Dal 2015 con il Napoli strappa diversi consensi dagli addetti ai lavori e anche dagli stessi tifosi, conquista il primo trofeo con la coppa Italia 2019/20 e raggiunge la consacrazione plasmando la squadra laureatasi Campione d’Italia nella stagione appena conclusa.