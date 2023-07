Van der Sar, il messaggio dall’ospedale e la prima FOTO social dopo il malore

CalcioWeb

Notizie importanti sulle condizioni di salute dell’ex portiere della Juventus Edwin Van der Sar, nelle scorse settimane ricoverato d’urgenza a causa di un’emorragia cerebrale. L’olandese è in continua ripresa come conferma un messaggio pubblicato sui social.

“Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per tutti i grandi messaggi di supporto. Sono felice di condividere che non sono più nell’unità di terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il passo successivo nel mio recupero!”.