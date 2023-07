Zarate di nuovo in Italia: l’argentino inizia una nuova esperienza

CalcioWeb

Un’altra trattativa a sorpresa sul fronte del calciomercato. Le squadre italiane continuano a muoversi in vista dell’inizio dei campionati dalla Serie A alla Serie D. Si prepara per una nuova esperienza l’attaccante Mauro Zarate, protagonista della sfortunata avventura con la maglia del Cosenza e condizionata da un grave infortunio.

L’argentino non ha bisogno di presentazioni, si è sempre messo in mostra per le grandi qualità dal punto di vista tecnico. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Velez, Al-Sadd, Birmingham City, Lazio, Inter, West Ham, QPR, Fiorentina, Watford, Al-Nasr, Boca, América-MG, Juventude, Platense e proprio Cosenza. E’ in grado di disimpegnarsi in diverse zone dell’attacco da prima o seconda punta a esterno d’attacco.

La nuova squadra di Mauro Zarate

Mauro Zarate è pronto a ripartire dal campionato di Serie D. E’ in uno stato avanzato, infatti, la trattativa per il passaggio al Barletta. Il club è sempre più ambizioso e alla ricerca di calciatori di nome e ancora in grado di fare la differenza in categoria.

Il Barletta ha già in rosa un calciatore di altissimo livello: l’ex Inter Ezequiel Schelotto. Adesso il nome di Mauro Zarate, capace di infiammare sempre di più i tifosi.