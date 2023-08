Al Ahli, l’esordio da brividi dell’ex Roma Ibanez | VIDEO

L’Al Ahli ha deciso di affidare la difesa a Roger Ibanez, calciatore brasiliano di origini uruguaiane, arrivato dalla Roma. L’esordio in campionato è stato vincente, almeno sotto l’aspetto del risultato. La sfida contro l’Al Hazem si è conclusa sul risultato di 3-1 e il grande protagonista è stato l’ex Liverpool Firmino, autore di una tripletta da impazzire.

L’esordio di Ibanez, invece, non è stato entusiasmante: da un suo retropassaggio è nato il fallo da rigore, commesso dal portiere, che ha permesso agli avversari di accorciare le distanze. Nel corso della partita l’ex Roma è stato autore di almeno altre due imprecisioni.

