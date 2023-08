Amichevoli Serie A: Juve-Atalanta a reti inviolate, Loftus-Cheek trascina il Milan

CalcioWeb

Ultime amichevoli prima dell’inizio del campionato di Serie A. Sfida dal profumo d’Europa tra Juvenuts e Atalanta, due sicure protagoniste della prossima stagione in massima categoria. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, ma non sono mancate le emozioni.

Le indicazioni più importanti sono arrivate dai nuovi: ancora in grandissima forma Weah, pericoloso in zona realizzativa. Ottimo ingresso di El Bilal Toure. Ancora lontano dalla migliore forma fisica Scamacca, comunque bravo a far salire la squadra. Ultima per Zapata con l’Atalanta, pronto al passaggio alla Roma.

Loftus-Cheek scatenato nel successo del Milan contro i tunisini dell’Etoile Sahel. Il centrocampista è stato autore di una tripletta nei primi 38 minuti di gioco, nella ripresa il quarto gol di Giroud su calcio di rigore. Pareggio della Fiorentina contro l’Ofi Crete, in gol Kokorin. Infine la vittoria della Roma contro il Partizan 2-1, uno-due nel primo tempo firmato Belotti-El Shaarawy.