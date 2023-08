Atalanta, guarda Giulia Scamacca: tifosi pazzi per la sorella del bomber | FOTO

CalcioWeb

Gianluca Scamacca è il grande colpo del mercato estivo dell’Atalanta. Il bomber italiano non ha brillato particolarmente nell’ultima avventura al West Ham ma ha fame di gol e voglia di lasciare il segno. L’affondo dei bergamaschi, che ha lasciato di sasso l’Inter, è stato decisivo per convincere il calciatore a tornare in SerieA.

Arriva anche Giulia

Ritorna in Italia ed è pronta a diventare una nuova tifosa nerazzurra anche Giulia Scamacca, la sorella dell’attaccante. I tifosi del West Ham hanno già imparato ad apprezzarla per la sua bellezza, quelli dell’Atalanta ci metteranno davvero poco a fare lo stesso. Le foto che posta su Instagram parlano da sole: bellezza mediterranea, lunghi capelli neri, un fisico mozzafiato valorizzato da tanti tattoo. Al Gewiss Stadium ci sarà una ‘Dea’ in campo e una seduta sugli spalti.