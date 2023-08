Attaccante Inter, 3 alternative a Scamacca: spunta una pista dalla Serie A

CalcioWeb

Scamacca vestirà di nerazzurro, ma non sarà quello dell’Inter. Il clamoroso sorpasso dell’Atalanta ai danni del club finalista della passata Champions League ha dato i frutti sperati: i bergamaschi sono andati con decisione sul giocatore che è stato convinto anche da una proposta economica maggiore rispetto a quella dell’Inter. Marotta dovrà virare su un altro obiettivo per completare un reparto che, complici gli addii di Dzeko e Lukaku, rischia di risultare meno efficace rispetto a quanto visto nella passata stagione.

Tre alternative a Scamacca

L’Inter dovrà ripensare le proprie strategie. Depennato il nome di Scamacca, il primo sulla lista delle preferenze di Simone Inzaghi, i nerazzurri valuteranno i profili successivi. Potrebbe tornare di moda Alvaro Morata. Milan e Roma, le altre due società interessate allo spagnolo, sembrano essersi definitivamente chiamate fuori.

L’ex Juventus accetterebbe di buon grado un ritorno in Serie A e solo i nerazzurri sembrano poterglielo garantire in questo momento. L’ostacolo solo i 20 milioni che l’Atletico chiede, troppi in relazione all’età e all’ingaggio pesante del calciatore.

L’altro calciatore che interessa ai nerazzurri è Folarin Balogun. Il giovane attaccante anglo-americano è un profilo davvero interessante e che ha fatto benissimo in Ligue 1 la passata stagione. Ha già avvertito l’Arsenal: vuole giocare, a Londra o altrove. La richiesta da 40 milioni invita i nerazzurri a riflettere con attenzione.

Il terzo profilo è quello che potrebbe mettere tutti d’accordo. Si tratta di Beto dell’Udinese. Visti i buoni rapporti fra i due club, complice l’affare Samardzic, ormai in dirittura d’arrivo, l’Inter potrebbe aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi anche un altro gioiello dei bianconeri. L’attaccante portoghese ha le qualità fisiche che i nerazzurri cercano, forte fisicamente e veloce in progressione. Conosce già la Serie A, non ha pretese di titolarità ma si giocherebbe il posto con Thuram. Il costo è di circa 25 milioni di euro.