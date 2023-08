Balotelli paparazzato in Italia: l’indizio infiamma il mercato in Serie A

CalcioWeb

L’ultima stagione di Mario Balotelli con la maglia del Sion è stata da dimenticare e si è conclusa con l’amara retrocessione. Il rendimento del calciatore italiano non è stato all’altezza e sono in corso valutazioni sul futuro dell’attaccante italiano. Il contratto del calciatore è in scadenza al 30 giugno 2024, la rottura con il club svizzero è inevitabile e potrebbe concretizzarsi anche la rescissione del contratto.

Le qualità di Mario Balotelli non sono assolutamente in discussione, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico e la carriera è stata condizionata dalle situazioni fuori dal campo.

Balotelli paparazzato

Come confermano i giornali di gossip l’attaccante è stato paparazzato a Venezia in compagnia della presunta nuova fidanzata, una ragazza bionda di nome Cecilia. Effussioni, abbracci e coccole, SuperMario sembra veramente felice al fianco della nuova fiamma.

La notizia di gossip ha infiammato anche il calciomercato in Serie A. Balotelli è alla ricerca di una nuova avventura nel campionato italiano e le vicende personali potrebbero favorire il grande ritorno. SuperMario è un vecchio obiettivo del Torino, voci anche sull’interesse del Cagliari.