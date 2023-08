Vi ricordate Batshuayi? Trattativa avviata per l’arrivo in Serie A

CalcioWeb

Weekend caldissimo sul fronte calciomercato in Serie A e le dirigenze sono in contatto per definire le ultime trattative. Un calciatore destinato all’arrivo in Italia è Michy Batshuayi, attaccante belga di orgini congolesi, attualmente al Fenerbahce. Si tratta di una prima punta forte fisicamente e agile, bravo a sacrificarsi per la squadra.

E’ una calciatore dotato di una buona tecnica e in grado di mettersi in mostra anche dal punto di vista realizzativo. La prima esperienza della carriera è stata allo Standard Liegi dal rendimento ottimo soprattutto dal punto di vista realizzativo. Si conferma al Marsiglia, poi il passaggio al Chelsea. Infine le avventure in prestito con Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace e Besiktas. Attualmente è di proprietà del Fenerbahce.

Michy Batshuayi, l’arrivo in Serie A

Michy Batshuayi è in trattativa avanzata per l’arrivo in Serie A e presto potrebbe mettersi a disposizione di Thiago Motta. E’ infatti un grande obiettivo del Bologna, alla ricerca di un attaccante di esperienza e qualità dopo l’addio di Arnautovic. Il belga non ha bisogno di presentazioni e le parti sono in contatto per sbloccare l’affare e definire la formula del trasferimento. Il nodo principale è rappresentato dall’ingaggio ma il calciatore ha già aperto alla possibilità di un sacrificio.