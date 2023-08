Calciomercato, il Frosinone pronto a chiudere due importanti innesti

CalcioWeb

Anche le squadre in lotta per evitare la retrocessione continuano a muoversi sul fronte del calciomercato. E’ il caso del Frosinone di Eusebio Di Francesco, chiamato a mantenere la categoria. L’attesa è altissima in vista dell’esordio di fuoco contro il Napoli campione d’Italia. Previsto il pubblico delle grandi occasioni con oltre 16mila spettatori allo stadio “Stirpe”.

A parte Kalaj, tutti a disposizione dell’allenatore, compresi i neo acquisti Barrenechea e Cerofolini, destinati almeno inizialmente alla panchina. Novità importanti sul fronte del calciomercato. E’ ad un passo l’arrivo dell’attaccante Cheddira del Bari, in prestito via Napoli e del centrocampista dell’Inter Fabbian.

Forte pressing anche per Seck del Torino e Kaio Jorge della Juventus. Infine il sondaggio per la punta Tchaouna del Rennes.