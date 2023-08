Calciomercato Inter, ecco Pavard: le cifre dell’accordo con il Bayern

CalcioWeb

L’Inter vuole chiudere il proprio mercato estivo in bellezza e per farlo ha deciso di regalare a Simone Inzaghi un colpo di spessore europeo. Tramontata definitivamente la pista Samardzic, la dirigenza nerazzurra ha deciso di destinare il budget sul reparto difensivo. L’addio di Skriniar non è stato coperto a dovere, Bisseck appare più un rimpiazzo di D’Ambrosio passato al Monza.

Per sostituire lo slovacco, passato al PSG a parametro zero, serviva un profilo di ben altra caratura rispetto al giovane tedesco. I nerazzurri hanno puntato con forza su Benjamin Pavard, difensore francese del Bayern Monaco, trovando l’accordo nelle ultime ore.

Le cifre di Pavard all’Inter

Limati gli ultimi dettagli, dopo contatti continui e costanti negli ultimi giorni, l’Inter e il Bayern Monaco hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Benjamin Pavard a Milano sulla base di 30 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus. Il calciatore è atteso tra martedì e mercoledì in città per le visite mediche. L’ok definitivo arriverà dopo che il Bayern finalizzerà l’arrivo del suo sostituto.